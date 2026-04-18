Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лаціо на виїзді розібрався з Наполі, Парма перемогла Удінезе в 33 турі Серії А

Олексій Мурзак — 18 квітня 2026, 20:55
У суботу, 18 квітня, низкою матчів продовжився 33-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Ігровий день відкривав поєдинок, у якому Парма на виїзді перемогла Удізене.

Пізніше відбулося ще одне протистояння, де чергової втрати очок зазнав Наполі, програвши вдома Лаціо. Рахунок взагалі між бути більшим, однак Дзакканьї у першому таймі не зміг реалізувати пенальті.

Закриватиме футбольний вечір в Італії зустріч Роми та Аталанти, яка розпочнеться о 21:45.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
33 тур, 18 квітня

Удінезе – Парма 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51 Ельфеж

Наполі – Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Канчелльєрі, 0:2 – 57 Башич

Нереалізований пенальті: 31 – Дзакканьї (Лаціо)

  • 21:45 Рома – Аталанта

Нагадаємо, вчора, 17 квітня, Інтер з 3 голами переміг Кальярі, а Комо на виїзді зазнав поразки від Сассуоло.

Останні новини