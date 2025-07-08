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Ювентус виставив Влаховича на трансфер – джерело

Олександр Булава — 8 липня 2025, 13:21
Ювентус виставив Влаховича на трансфер – джерело
Фото - Getty Images

Форвард збірної Сербії Душан Влахович виставлений туринським Ювентусом на трансфер.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб наразі активно шукає покупця для сербського нападника, якого оцінили у 20 млн євро. При цьому "бьянко-нері"не будуть йти на поступки футболісту у питання розірвання контракту чи виплати відступних, щоб пришвидшити його відхід.

Небажання Влаховича покидати клуб пов’язане з зарплатою в розмірі 12 мільйонів євро на рік. Жоден із потенційних претендентів на Душана, такі як Фенербахче чи Мілан, не готовий платити йому такі гроші.

Його чинний контракт діє до літа 2026 року. Він виступає за туринців з січня 2022-го, коли перейшов з Фіорентини за 83,5 мільйона євро. У минулому сезоні Душан записав у свій актив 17 голів та 5 асистів в 44 матчах на клубному рівні.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України.

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