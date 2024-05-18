Вернидуб зізнався, що йому важко налаштовувати підопічних через відсутність турнірних завдань
Після здобуття бронзових медалей чемпіонату України Юрію Вернидубу стало важче налаштовувати гравців Кривбаса на завершальні матчі сезону.
Про це розповів сам наставник криворіжців на пресконференції після матчу з Диниамо (1:3). Його слова цитує офіційний сайт Кривбаса.
"Я відповім так: справжні вболівальники і фанати завжди підтримують команду, у будь-який комент. А коли починають казати зливають чи ще щось, то тут без коментарів.
Ви ж повинні розуміти, коли за три тури до кінця сезону команда стає бронзовим призером та вище вже не може піднятись, то налаштувати хлопців дуже важко", — сказав Вернидуб.
Нагадаємо, Кривбас достроково став бронзовим призером УПЛ ще тиждень тому. У команди Юрія Вернидуба залишалися математичні шанси на друге місце, яке дозволяє зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, але після кількох поразок поспіль Динамо стало недосяжним для криворіжців.