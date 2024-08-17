Тренер Зорі пояснив поразку від Олександрії

Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль вважає, що проблеми в обороні стали причиною поразки від Олександрії у 3 турі чемпіонату України.

Цитує Коваля пресслужба клубу.

"Була бойова гра рівних команд. Олександрія добре реалізувала власні моменти. У нас, на жаль, сьогодні не все вийшло, що задумували. Є нові гравці, звідти – проблеми в обороні через комунікації. Потрібен час, щоб налагодити комунікацію, взаємодії та адаптуватися хлопцям.

Дякую команді за те, що билися до кінця", — зазначив тренер.