Тренер Зорі пояснив поразку від Олександрії
Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль вважає, що проблеми в обороні стали причиною поразки від Олександрії у 3 турі чемпіонату України.
Цитує Коваля пресслужба клубу.
"Була бойова гра рівних команд. Олександрія добре реалізувала власні моменти. У нас, на жаль, сьогодні не все вийшло, що задумували. Є нові гравці, звідти – проблеми в обороні через комунікації. Потрібен час, щоб налагодити комунікацію, взаємодії та адаптуватися хлопцям.
Дякую команді за те, що билися до кінця", — зазначив тренер.
Також Коваль відзначив, що вніс корективи після програного першого тайму, які допомогли Зорі скоротити рахунок.
"Ми бачили, які гравці діяли не так, як ми домовлялися. Ретельно готувалися до Олександрії. Це дуже добра команда з грамотним тренером. Внесли зміни і другий тайм показав, що це спрацювало. На жаль, кількість не перейшла в якість", — сказав Коваль.
Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Олександрії у 3 турі УПЛ. На голи Безерра та Кирила Ковальця луганський клуб відповів влучним ударом Джордана.