Аталанта може звільнити головного тренера

Головний тренер Аталанти Іван Юрич знаходиться під загрозою звільнення.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Команда невдало розпочала новий сезон, 7 разів зігравши унічию в 9 стартових турах Серії А. У суботу, 1 листопада, дійшло і до першої поразки в чемпіонаті – бергамаски програли Удінезе 0:1. У Лізі чемпіонів Аталанта з 4 очками в 3 турах наразі посідає 17 місце в турнірній таблиці.

Становище Юрича після поразки від Удінезе дуже хитке. Керівництво Аталанти розглядає на заміну йому двох кандидатів – Тіаго Мотту та Раффаеле Палладіно. Перший досі залишається на контракті з Ювентусом, попри те, що був звільнений ще у березні поточного року.

Юрич очолив Аталанту лише в червні поточного року. За минулий сезон він пережив два звільнення – з Роми та Саутгемптона.