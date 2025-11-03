Бартулович: Повинні були вигравати у Полісся
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив нічию з Поліссям у межах 11 туру чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Ми переважали опонента. Я вважаю, що ми провели хороший перший тайм, були кращою командою загалом. На мою думку, ми повинні були сьогодні перемагати, оскільки мали кращі моменти. Трошки не задоволений цим рахунком, але задоволений тим, як працювала моя команда. Тим, як вони налаштувалися, як вони діяли на футбольному полі, бо в нас був важкий період, у нас була кубкова гра та загалом щільний календар. Проте є як є, одне очко на виїзді – це непоганий результат для нас.
Команда дуже гарно діяла, ми задоволені їхньою грою. У такому поєднанні ще не грали, тому я вважаю, що захист добре впорався з Поліссям, у них хороші атакувальні гравці, але їм мало що вдавалося створити", – сказав він.
Також тренер відреагував на безвиграшну серію клубу, яка вже досягла чотирьох матчів.
"Сьогодні повинні були вигравати, але є як є. У нас важкий календар, матчі на виїзді проти Динамо та Полісся, це важкі протистояння. Та й загалом чемпіонат складний: у ньому кожна гра важлива та важка. Тому заробили сьогодні очко та приймаємо цей результат", – сказав Бартулович.
Металіст 1925 із 17 очками залишився 6-м в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі команда зустрінеться із Зорею.