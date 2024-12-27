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Маленький фанат змусив братів Беллінгемів підписати "контракт" з англійським клубом

Богдан Войченко — 27 грудня 2024, 13:11
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Маленький фанат змусив братів Беллінгемів підписати контракт з англійським клубом

Доволі кумедна і мила історія сталася в одному з англійських барів, в якому брати Беллінгеми зустрілися зі своїми фанатами на Різдво.

Дітям вдалося не лише поспілкуватися з Джудом та Джобом, але й змусити їх перейти до улюбленого клубу.

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Фанати в соцмережах вже гадають, коли ж саме гравці поповнять лави "бордових".

Нагадаємо, Джуд зараз виступає за мадридський Реал, а Джоб є лідером Сандерленда.

Бернлі Реал Мадрид Джуд Беллінгем Джоб Беллінгем