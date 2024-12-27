Маленький фанат змусив братів Беллінгемів підписати "контракт" з англійським клубом

Доволі кумедна і мила історія сталася в одному з англійських барів, в якому брати Беллінгеми зустрілися зі своїми фанатами на Різдво.

Дітям вдалося не лише поспілкуватися з Джудом та Джобом, але й змусити їх перейти до улюбленого клубу.

Зіркові футболісти підписали "контракт" на серветці із Бернлі на 10 років!

Фанати в соцмережах вже гадають, коли ж саме гравці поповнять лави "бордових".

Нагадаємо, Джуд зараз виступає за мадридський Реал, а Джоб є лідером Сандерленда.