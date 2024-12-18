Беллінгем: Тиск – це привілей, критику треба сприймати як професіонал

Хавбек Реала Джуд Беллінгем поділився думками щодо майбутнього фіналу Міжконтинентального кубку, у якому його команда зіграє з мексиканською Пачукою.

Слова 21-річного англійця наводить Relevo.

"Ми не дуже добре стартували у сезоні. Були ігри, в яких ми не досягли необхідного рівня. Ми робимо крок назад, а потім ще один крок вперед, і це перериває прогрес команди. Для мене тиск – це привілей. Критику треба сприймати як професіонал. Ми знаємо, добре ми працюємо чи погано. Важливо, що я продовжую вчитися", – сказав Беллінгем.

Фінал Міжконтинентального кубку між Реалом та Пачукою пройде сьогодні, 18 грудня. Стартовий свисток запланований на 19:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні півзахисник взяв участь у 20 матчах "бланкос" в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 7 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, що одноклубник Джуда Беллінгема Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА.