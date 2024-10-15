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Україна U-17 зіграє з Бельгією в матчі за перше місце у групі відбору на Євро-2025

Ігор Чернявський — 15 жовтня, 10:10
Україна U-17 зіграє з Бельгією в матчі за перше місце у групі відбору на Євро-2025
УАФ

Збірна України U-17 проведе матч проти однолітків із Бельгії у третьому турі кваліфікації юнацького Євро-2025.

Матч відбудеться сьогодні, 15 жовтня, в бельгійському Генку. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Трансляція має відбутися на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Оскільки у перших двох турах Україна та Бельгія здобули по 6 очок у матчах із Казахстаном та Косовом, то в очному поєдинку визначиться доля першої сходинки у групі. Зазначимо, що підопічним Юрія Мороза буде достатньо й нічиєї – в "жовто-синіх" краща різниця забитих та пропущених.

Але яким би не був результат, у наступний раунд відбору путівку здобули обидві команди. На цьому етапі з групи виходять по дві найкращі команди, а Україна та Бельгія вже недосяжні для Казахстану та Косова, які мають у своєму активі по 0 очок.

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