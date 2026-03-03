ЮКСА розгромила команду УПЛ у товариському матчі
У вівторок, 3 березня, відбувся товариський матч, в якому зустрічалися Кудрівка та ЮКСА.
Поєдинок завершився несподіваною перемогою представника Першої ліги з рахунком 3:0.
Кудрівка грала після матчу 18-го туру УПЛ, в якому обіграла на виїзді Полтаву (2:0). Тож головний тренер команди Василь Баранов виставив на спаринг експериментальний склад.
На 27-й хвилині зустрічі хавбек "хрестоносців" Антон Євдокимов реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол проти Матвія Жеребецького.
На початку другого тайму 17-річний форвард тарасівців забив другий гол у ворота команди УПЛ. Фінальну крапку в матчі поставив хавбек ЮКСА Микита Ситников.
ЮКСА – Кудрівка 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 27 Євдокимов (пен), 2:0 – 54 Жеребецький, 3:0 – 86 Ситников
Нагадаємо, що друга частина чемпіонату в Першій лізі стартує 21 березня. У 19 турі ЮКСА зіграє на виїзді проти Чорноморця.
Кудрівка після 18 турів займає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 14 очок. Свій наступний матч команда Баранова зіграє 8 березня проти Карпат.