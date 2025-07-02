Мінус вісім гравців: першоліговий клуб продовжує чистку складу

Футбольний клуб ЮКСА подякував за співпрацю вісьмом гравцям, які залишають колектив з Першої ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

ЮКСА завершила співпрацю із Андрієм Дедяєвим, Владиславом Юзефовичем, Павлом Лук'янчуком, Юрієм Козиренком, Віталієм Чеботарьовим, Микитою Татарковим, Андрієм Співаковим та Максимом Казаковим.

Серед зазначених футболістів найбільше матчів за клуб з Київщини провели Дедяєв, Юзефович та Казаков: всі вони зіграли по 20 поєдинків. Ще декілька гравців приєдналися до колективу лише у 2025 році, однак вже завершують співпрацю з командою.

"Хлопці, дякуємо вам за гру та бажаємо успіхів у подальшому розвитку кар'єри", – заявили у клубі.

Нагадаємо, що сезон 2024/2025 ЮКСА завершила на 8 сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

Раніше клуб залишив центральний захисник Олександр Мельник.