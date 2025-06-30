ЮКСА оголосила про відхід захисника

Центральний захисник ФК ЮКСА Олександр Мельник залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олександр приєднався до ЮКСА цього року, однак через жахливу травму після виходу на заміну у першому матчі весняної частини сезону зіграв лише дві хвилини.

25-річний Мельник є вихованцем київського Динамо, а у 2019 році приєднався до Олександрії, за яку виступав до 2023-го й провів 23 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, що сезон-2024/2025 ЮКСА завершила на 8 сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи серію з 5 матчів без перемог наприкінці чемпіонату.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.