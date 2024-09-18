ЮКСА переглядає трьох бразильських легіонерів

Cклад футбольного клубу ЮКСА, який є дебютантом Першої ліги України, може поповнитись черговими легіонерами.

Як стало відомо Чемпіону, разом із "хрестоносцями" вже тривалий час тренуються троє бразильців, які не пов'язані з клубом контрактними зобов'язаннями.

Перший – 22-річний вихованець Крузейро Марадона, який приїхав в Україну ще в лютому, проте досі не підписав контракт із клубом.

Другий потенційний новачок – досвідчений форвард таранного типу Вагнер Вісенте Балотеллі. 34-річний гравець тренується з командою від липня та має вражаючу антропометрію: 191 сантиметр зросту.

Балотеллі грав переважно за маловідомі бразильські клуби, але у 2017 році також мав досвід виступів у чемпіонаті Грузії, де забив 15 голів за Гурію.

Третій – 19-річний вихованець Греміо Анрі. Нині на контракті у ЮКСА одразу шість легіонерів – бразильці Матеус, Габріель Гулар, Вава, Фого, Росіан Сантьянго, а також парагваєць Пабло Кастро на прізвисько Парагвайо.

Додамо, що за регламентом ПФЛ, у матчах Першої ліги в складі команди на полі одночасно можуть грати не більше трьох легіонерів. Цілком можливо, що команда, яка є одним із претендентів на підвищення у класі, вже зараз підбирає склад до елітного дивізіону.

В Українській Прем'єр-лізі ліміт легіонерів значно менш жорсткий, там одночасно можуть грати до семи футболістів із громадянством інших країн.

Після семи турів чемпіонату ЮКСА посідає друге місце в групі Б Першої ліги України. Команда набрала 13 очок в шести зіграних поєдинках та поступається одним балом Полтаві, яка завдала тарасівцям поки єдиної поразки в сезоні.

Нагадаємо, в липні ЮКСА несподівано відправила у відставку з посади головного тренера Миколу Цимбала, який підвищив команду в класі за підсумками минулого сезону. Новим наставником став Дмитро Чирикал.