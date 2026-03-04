Українська правда
Екснаставник Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат близький до звільнення з європейського клубу

Олексій Мурзак — 4 березня 2026, 18:18
Екснаставник Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат близький до звільнення з європейського клубу
Ігор Йовічевич
Колишній тренер Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовічевич близький до звільнення з посади наставника польського Відзева.

Про це повідомляє TVP Sport.

За інформацією видання, причиною є невдалі результати команди. У семи останніх матчах Відзеву вдалося виграти лише один раз, при цьому команда вилетіла з Кубку Польщі.

Клуб знаходиться у зоні вильоту, з розривом у два очки від рятівного місця.

52-річний фахівець очолив Відєв у жовтні 2025 року. Попереднім клубом сербського тренера був Лудогорець. У сезоні 2024/25 він виграв із командою всі три внутрішні болгарські турніри: чемпіонат, кубок і суперкубок країни.

