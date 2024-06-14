Гроші на крові: Євро-2024 буде офіційно транслюватися у Білорусі

Білорусь буде офіційно транслювати чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Про це повідомила Міжнародна радіостанція Єврорадіо з посиланням на слова УЄФА.

"Ми можемо підтвердити, що Євро-2024 транслюватиметься в Білорусі", — сказали представники УЄФА.

Білоруський канал СТВ потрапив у список офіційних трансляторів Євро, який був опублікований на сайті УЄФА.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Білорусі дозволив транслювати турнір без згоди УЄФА.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет не підтвердив інформацію про допуск до Олімпіади-2024 тенісистів з РФ і Білорусі.