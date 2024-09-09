Ексголкіпер Дніпра перейшов у чемпіонат Білорусі

35-річний український голкіпер Денис Шеліхов став гравцем Славії Мозир.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Шеліхов вже має досвід виступів у Білорусі, раніше він захищав кольори Іслочі та Проміні. Також упродовж кар’єри він грав за українські Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК-Агро, Металіст 1925, ЛНЗ та Вікторію, грузинський Сабуртало.

У складі Дніпра Денис дійшов фіналу Ліги Європи-2015, де дніпряни поступились Севільї (2:3). Щоправда, той матч він провів на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що український футбольний тренер Роман Пилипчук, який був помічником наставника в Олімпіку, Зорі, Кривбасі та донецькому Металурзі, очолив клуб Другої ліги Росії Челябінськ.