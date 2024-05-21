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Федерацію футболу Литви оштрафували за відмову збірної грати проти Білорусі

Микола Дендак — 21 травня, 08:15
Федерацію футболу Литви оштрафували за відмову збірної грати проти Білорусі

Федерація футболу Литви отримала штраф розміром 5 тисяч євро за відмову жіночої збірної грати матчі кваліфікації жіночого чемпіонату Європи-2025 проти Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба ЛФФ.

Окрім цього, в обох поєдинках литовська команда отримає технічні поразки.

"Нарешті це питання було офіційно вирішено, і тепер ми можемо дивитися вперед. Ми отримали такі санкції, які могли собі уявити, і найголовніше, що нашій збірній не закрито шлях до фінішу у відборі на чемпіонат Європи. Лишилось зіграти останні два матчі, а якщо ми там виграємо, то можемо думати про друге місце в групі та можливість пройти до наступного етапу.

Тут санкції та грошові штрафи — не головне, важливо було ще раз нагадати позицію федерації щодо війни та агресорів", — сказав президент ЛФФ Едгарас Станкявічюс.

Зазначимо, що поєдинки проти білорусок мали відбутися 31 травня і 4 червня, але ці матчі офіційно скасовані.

Нагадаємо, восени 2023 року Федерацію футболу Литви оштрафували за антипутінську кричалку фанатів.

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