Федерацію футболу Литви оштрафували за відмову збірної грати проти Білорусі

Федерація футболу Литви отримала штраф розміром 5 тисяч євро за відмову жіночої збірної грати матчі кваліфікації жіночого чемпіонату Європи-2025 проти Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба ЛФФ.

Окрім цього, в обох поєдинках литовська команда отримає технічні поразки.

"Нарешті це питання було офіційно вирішено, і тепер ми можемо дивитися вперед. Ми отримали такі санкції, які могли собі уявити, і найголовніше, що нашій збірній не закрито шлях до фінішу у відборі на чемпіонат Європи. Лишилось зіграти останні два матчі, а якщо ми там виграємо, то можемо думати про друге місце в групі та можливість пройти до наступного етапу.

Тут санкції та грошові штрафи — не головне, важливо було ще раз нагадати позицію федерації щодо війни та агресорів", — сказав президент ЛФФ Едгарас Станкявічюс.