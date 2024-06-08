Левченко: Буяльський — це взагалі комічна трагедія нашого футболу

Колишній український футболіст Євген Левченко вважає, що Віталій Буяльський не реалізував свій потенціал повністю через те, що не знайшов "свого" тренера.

Своїми думками про лідера Динамо Євген поділився в інтерв’ю LB.ua.

"Буяльський — це взагалі комічна трагедія нашого футболу. У нього є якості, які однозначно знадобилися б кожному тренеру. На противагу кожен сушить голову, куди його поставити і як правильно застосувати. Віталій здатен ухвалювати нестандартні рішення, тому гідний бути в заявці.

Якщо Буяльський проявить себе, то все можливо. Сергій Ребров викликатиме до збірної тих гравців, які йому потрібні. Він слухає інших людей, але остаточне рішення, звісно, за ним. Він обере найкращих футболістів, які зможуть вписатися в його систему гри", — сказав Левченко.