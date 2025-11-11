Коноплянка: Була пропозиція з Полісся, але я б повернувся тільки у Дніпро

Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка зізнався, що отримував пропозицію від Полісся, однак відмовився, адже не бачив сенсу продовжувати кар'єру без гри за Дніпро.

Про це він сказав у інтервʼю ТРЕНДЕЦЬ.

За словами футболіста, на завершальному етапі кар'єри йому важливо було не стільки питання грошей, як емоційна складова.

"Так, мені була одна пропозиція з Полісся. Я ж кажу, що не за того – ні гроші, нічого, не емблема клубу не вирішувала тоді.Саме одна тільки емблема клубу вирішувала. Це тільки Дніпро. Я вже не бачив сенсу стирати останні меніски в себе на колінах, щоб я вже скрипів так, щоб мене було чутно на сусідньому районі" – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, останнім клубом Євгена Коноплянки був польський Краковія, яку він залишив улітку 2024 року.

