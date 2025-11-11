Коноплянка: Була пропозиція з Полісся, але я б повернувся тільки у Дніпро
Євген Коноплянка
Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка зізнався, що отримував пропозицію від Полісся, однак відмовився, адже не бачив сенсу продовжувати кар'єру без гри за Дніпро.
Про це він сказав у інтервʼю ТРЕНДЕЦЬ.
За словами футболіста, на завершальному етапі кар'єри йому важливо було не стільки питання грошей, як емоційна складова.
"Так, мені була одна пропозиція з Полісся. Я ж кажу, що не за того – ні гроші, нічого, не емблема клубу не вирішувала тоді.Саме одна тільки емблема клубу вирішувала. Це тільки Дніпро. Я вже не бачив сенсу стирати останні меніски в себе на колінах, щоб я вже скрипів так, щоб мене було чутно на сусідньому районі" – сказав Коноплянка.
Нагадаємо, останнім клубом Євгена Коноплянки був польський Краковія, яку він залишив улітку 2024 року.
