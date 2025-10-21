Коноплянка назвав найкращого тренера України

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає Руслана Ротаня найкращим тренером країни.

Слова футболіста цитує сайт Футбол 24.

"Якщо говорити про тренерів в Україні – то тут, без сумніву, номер один для мене Руслан Петрович Ротань. Навіть думати не треба. У минулому сезоні гарно себе показав Шовковський, як би там не було зараз. Мені також імпонує Лупашко – подобається його стиль, побудова гри від воротаря, коли команда не виносить той м’яч. Це такий певний іспанський стиль, який мені близький", – сказав Євген.

Євген Коноплянка виступав разом з Русланом Ротанем у складі Дніпра. У сезоні 2014/2015 підопічні Мирона Маркевича дійшли до фіналу Ліги Європи УЄФА, де поступилися іспанській Севільї з рахунком 2:3.

Також Євген грав за Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж. У складі збірної України провів 87 матчів, в яких забив 21 гол.

