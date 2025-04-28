Адвокати Павелка вважають маніпулятивним аудит діяльності УАФ від AC Crowe Ukraine
Адвокати експрезидента Української асоціації футболу Андрія Павелка та колишнього генерального секретаря Юрія Запісоцького заявили, що аудит діяльності УАФ, результати якого було представлено під час Конгресу організації, "є маніпулятивним і не відповідає фактичним обставинам".
Про це йдеться у пресрелізі юридичної фірми VB Partners, яка представляє інтереси екскерівників УАФ.
Захисники наголошують, що за каденції Павелка і Запісоцького фінансову діяльність Асоціації перевіряли міжнародні аудиторські компанії KPMG та Ernst&Young.
За їхніми даними, тодішні перевірки не виявили порушень, а проведений зараз аудит фактично є "аудитом на аудит", що суперечить загальноприйнятим стандартам фінансового контролю.
У VB Partners також звертають увагу на те, що аудит провела компанія AC Crowe Ukraine, яка є частиною глобальної мережі Crowe Global, але працює через окремі приватні компанії в Україні.
"За даними незалежних журналістів-розслідувачів, вибір компанії зумовлений особистими зв’язками її представників з чинним керівництвом УАФ. Це ставить під сумнів об’єктивність "аудиту" та свідчить про його замовний характер", – йдеться у заяві VB Partners.
Адвокати вважають новий аудит частиною кампанії з дискредитації Павелка та його команди, метою якої є їхнє усунення від участі у футбольному житті України та міжнародних організаціях.
"Усі дії, спрямовані на дискредитацію екскерівництва УАФ, отримають належну юридичну оцінку, в тому числі в рамках кримінальних проваджень", – зазначають адвокати.
Нагадаємо, аудит діяльності УАФ двома різними компаніями показав, що за дев’ять років економічні втрати та втрачена вигода організації склали близько 1,7 мільярда гривень.
Андрій Павелко з листопада 2022 року перебуває під слідством у справі про розкрадання коштів на будівництво заводу з виготовлення штучних полів. З середини червня 2023 року до кінця лютого 2024-го (протягом 259 днів) експрезидент УАФ знаходився під вартою.
Павелко вийшов із СІЗО 29 лютого 2024 року, а пізніше залишив Україну, скориставшись інвалідністю як підставою для виїзду за кордон.