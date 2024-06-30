Дякую, мій український Донецьк — Ракіцький оголосив про відхід із Шахтаря

Український захисник Ярослав Ракіцький покидає донецький Шахтар.

Про це 34-річний гравець повідомив у інстаграмі.

"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе Шахтарю. Як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.

Дякую, Шахтар. Дякую, мій українській Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог.

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас.

Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце.

Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", — написав Ракіцький.