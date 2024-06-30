Дякую, мій український Донецьк — Ракіцький оголосив про відхід із Шахтаря
Український захисник Ярослав Ракіцький покидає донецький Шахтар.
Про це 34-річний гравець повідомив у інстаграмі.
"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе Шахтарю. Як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.
Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.
Дякую, Шахтар. Дякую, мій українській Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог.
Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас.
Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце.
Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", — написав Ракіцький.
Ракіцький є вихованцем "гірників". За першу команду дебютував у 2009 році. На початку 2019 року перейшов в російський Зеніт, який покинув після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перед поверненням в Україну також грав за турецький Адана Демірспор.
Загалом на рахунку досвіченого захисника 18 забитих м’ячів та 35 гольових передач у 358 іграх за донецький клуб.
У складі Шахтаря Ракіцький 10 разів ставав чемпіоном України, вигравав 7 Кубків та 6 Суперкубків.