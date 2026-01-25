Українська правда
Ярмолюк – у старті Бренфорда на матч з Ноттінгемом в АПЛ

Олександр Булава — 25 січня 2026, 15:03
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда домашній матч проти Ноттінгем Форест у межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для українця це буде 23-й матч у межах АПЛ. Наразі у хавбека в активі гол та 2 асиста.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

Брентфорд наразі перебуває на восьмій позиції турнірної таблиці чемпіонату з 33 балами в активі. У Ноттінгема 22 бали та 17-та позиція.

Напередодні тренер Брентфорда Кіт Ендрюс висловився про дебютний гол Єгора Ярмолюка в межах чемпіонату Англії.

Брентфорд

