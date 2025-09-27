Ярмолюк – у стартовому складі Брентфорда на матч з Манчестер Юнайтед

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда домашній поєдинок проти Манчестер Юнайтед у межах 6 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

Для українця це шостий "старт" у складі в межах нового сезону АПЛ. Наразі у хавбека немає результативних дій.

Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

Брентфорд наразі перебуває на 17-й позиції турнірної таблиці чемпіонату з 4 балами в активі. У МЮ 7 очок та 11-те місце.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до Ярмолюка.