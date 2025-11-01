Ярмолюк – у старті Бренфорда на матч з Крістал Пелес в АПЛ

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк розпочне у стартовому складі Брентфорда виїзний поєдинок проти Крістал Пелес у межах 10 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Для українця це буде 10 матч у межах АПЛ. Наразі у хавбека в активі результативна передача.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

Нагадаємо, 25 жовтня Єгор отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля. Через неї він пропустив матч четвертого раунду Кубку ліги проти Грімсбі Таун, який відбувся у вівторок, 28 жовтня, та завершився перемогою Брентфорда з рахунком 5:0. Проте у п’ятницю, 31 жовтня, він повернувся до тренувань із командою.

Брентфорд наразі перебуває на 11-й позиції турнірної таблиці чемпіонату з 13 балами в активі. У Пелес аналогічна кількість очок та 10 сходинка.

Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до четвірки претендентів на приз найкращому гравцеві місяця в Бентфорді.