Ярмолюк вдруге поспіль претендує на звання гравця місяця в Брентфорді

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 17:31
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Центральний півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у четвірку претендентів на звання гравця місяця в Брентфорді.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Окрім нього, до четвірки претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня також потрапили Джордан Гендерсон, Ігор Тіаго та Майкл Кайоде. Ярмолюк уже претендував на звання гравця місяця у Брентфорді у вересні, проте тоді перемогу в голосуванні здобув Гендерсон.

Нагадаємо, 25 жовтня Єгор отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля. У поточному сезоні в активі українця 11 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом.

Його контракт із Брентфордом діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

Брентфорд Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

