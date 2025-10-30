Ярмолюк вдруге поспіль претендує на звання гравця місяця в Брентфорді

Центральний півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у четвірку претендентів на звання гравця місяця в Брентфорді.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

October's stars 🌟



Who gets your vote for our @Aosom_UK Player of the Month ⤵️ — Brentford FC (@BrentfordFC) October 30, 2025

Окрім нього, до четвірки претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня також потрапили Джордан Гендерсон, Ігор Тіаго та Майкл Кайоде. Ярмолюк уже претендував на звання гравця місяця у Брентфорді у вересні, проте тоді перемогу в голосуванні здобув Гендерсон.

Нагадаємо, 25 жовтня Єгор отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля. У поточному сезоні в активі українця 11 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом.

Його контракт із Брентфордом діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.