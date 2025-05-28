То хто правий? Брентфорд повідомив про від'їзд Ярмолюка до лав молодіжної збірної України
Брентфорд оприлюднив список гравців, які вирушили до лав своїх збірних. У цьому списку знайшлося місце Єгору Ярмолюку.
Про це повідомляє сайт "бджіл".
Команда Томаса Франка делегувала одразу 15 "збірників", серед яких опинився 21-річний українець.
Згідно з джерелом, Ярмолюк відправився до розташування молодіжної збірної України на товариський матч з Іспанією, який проходитиме 6 червня. Англійський клуб також повідомив, що хавбек братиме участь в молодіжному чемпіонаті Європи-2025.
Цікаво те, що в понеділок, 26 травня, УАФ опублікувала заявку України U-21 на майбутній спаринг. Імені Ярмолюка в цьому списку гравців не було.
Нагадаємо, що молодіжний чемпіонат Європи 2025 року проходитиме в Словаччині з 12 червня по 5 липня. Команда Унаї Мельгоси зіграє на груповій стадії з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).
Раніше стало відомо, що турецький Трабзонспор бажає продати свого українського гравця цього літа.