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Якщо не викличуть – ніяких образ не буде: Ярмоленко – про продовження кар'єри в збірній України

Олексій Мурзак — 3 березня 2025, 18:35
Якщо не викличуть – ніяких образ не буде: Ярмоленко – про продовження кар'єри в збірній України
Андрій Ярмоленко
УАФ

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чи чекає на виклик до збірної України на березневі матчі Ліги націй проти Бельгії, зазначивши, що не буде ображатися, якщо не отримає його.

Слова гравця наводить UA-Футбол.

"Із Сергієм Станіславовичем ми постійно спілкуємося, знаємо один одного вже давно. Ну а викличе чи не викличе – це залежить тільки від нього. Ну а я зі свого боку намагаюся показувати і віддавати все, що у мене є на футбольному полі.

Подивимося, якщо я заслуговую, значить викличуть. А якщо ні, то значить є кращі гравці на даний момент. І ніяких образ не буде", – запевнив Ярмоленко.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

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Андрій Ярмоленко

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