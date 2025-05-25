Ярмоленко: Ми трималися як мужики, як одна команда

Капітан Динамо Київ Андрій Ярмоленко прокоментував завоювання чемпіонства у поточному сезоні УПЛ.

Слова вінгера наводить FootballHub.

"За цей рік було дуже багато важких моментів, але ми трималися як мужики, як одна команда, і стали чемпіонами. Тому я дуже пишаюся тим, що святкую це чемпіонство.

Наступні, кому я хочу подякувати, – це наші дорогі вболівальники. Ви – найкращі. Ви робите нас сильнішими своєю критикою, але коли ви підтримуєте, то у мене і в хлопців з’являються крила, і ми розуміємо, за який великий клуб виступаємо.

І останні, кому я хочу подякувати – це нашим захисникам, нашим військовим. Тому що без них цей чемпіонат взагалі б не відбувся. Всіх з чемпіонством", – заявив гравець.