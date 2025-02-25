Фанати все пам'ятають: Ярмоленко потрапив до символічної збірної Вест Гема

В Англії активно набирає популярності рубрика, в якій у вікових фанатів футбольних клубів просять зібрати символічні збірні. Спойлер: в одну із таких потрапив українець Андрій Ярмоленко.

В соцмережах активно поширюється відео, в якому вболівальник Вест Гема збирає склад із двох версій "молотобойців". Мова йде про команди 2011-2015 років та сезону-2018/19.

Похилий фанат виважено обирав гравців, доки не дійшов до позиції правого вінгера. Між Андрієм Ярмоленком та Стюартом Даунінгом вболівальник не вагаючись назвав українця.

"Забивав голи у потрібний час", – пояснив свій вибір чоловік.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко провів у Вест Гемі чотири сезони – з 2018 по 2022 рік. За цей час він зіграв 86 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши 7 асистів.

Одним із найбільших досягнень Ярмоленка у складі "молотобійців" стала участь у легендарному для клубу сезоні Ліги Європи 2021/22. Тоді Вест Гем дійшов до півфіналу турніру, а українець зіграв важливу роль, забивши гол у матчі 1/8 фіналу проти Севільї.

Окрім цього, Ярмоленко відзначився пам’ятними забитими м'ячами в АПЛ, зокрема переможним голом у матчі проти Челсі в сезоні 2019/20, який допоміг Вест Гему уникнути вильоту.