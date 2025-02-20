Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яма, дякую тобі: наставник клубу Миколенка передав привіт Ярмоленку

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 16:11
Яма, дякую тобі: наставник клубу Миколенка передав привіт Ярмоленку
Андрій Ярмоленко та Девід Моєс
Getty Images

Наставник Евертона Девід Моєс передав привіт українському вінгеру Динамо Андрію Ярмоленко, який свого часу виступав під його керівництвом у Вест Гемі.

Теплі слова на адресу свого колишнього підопічного спеціаліст сказав у інтерв'ю Setanta Sports.

"Мені хотілося б, щоб ви передали найкращі побажання Ярмоленку. Він був для мене чудовим гравцем. Він забив кілька неймовірних важливих для нас голів. Якщо Яма дивиться, радий тебе бачити, Яма. Дякую тобі", – сказав Моєс.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Вест Гем із 2018 до 2022 року, і за цей час відзначився 13 голами та 6 результативними передачами у 86 матчах.

Раніше Моєс оцінив гру свого нинішнього українського підопічного – захисника Віталія Миколенка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Динамо Київ Евертон Віталій Миколенко Моєс Андрій Ярмоленко

Моєс

Миколенко багато чого може покращити: Моєс – про гру українця
Евертон з Миколенком вирвав нічию у Ліверпуля в перенесеному дербі 15 туру АПЛ
Моєс пояснив, чому Миколенко пропустив матч Кубку Англії
Моєс провів ювілейний матч на чолі клубів АПЛ
Моєсу вистачило всього чотирьох днів на чолі Евертона, щоб "перегоріти"

Останні новини