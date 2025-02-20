Яма, дякую тобі: наставник клубу Миколенка передав привіт Ярмоленку

Наставник Евертона Девід Моєс передав привіт українському вінгеру Динамо Андрію Ярмоленко, який свого часу виступав під його керівництвом у Вест Гемі.

Теплі слова на адресу свого колишнього підопічного спеціаліст сказав у інтерв'ю Setanta Sports.

"Мені хотілося б, щоб ви передали найкращі побажання Ярмоленку. Він був для мене чудовим гравцем. Він забив кілька неймовірних важливих для нас голів. Якщо Яма дивиться, радий тебе бачити, Яма. Дякую тобі", – сказав Моєс.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Вест Гем із 2018 до 2022 року, і за цей час відзначився 13 голами та 6 результативними передачами у 86 матчах.

Раніше Моєс оцінив гру свого нинішнього українського підопічного – захисника Віталія Миколенка.