Ярмоленко увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів українських клубів в єврокубках
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко піднявся до п'ятірки найкращих бомбардирів серед гравців українських клубів в історії єврокубків.
Це сталося після розгрому Динамо над боснійським Зрінськи у Лізі конференцій – кияни перемогли з рахунком 6:0, а 36-річний вінгер відзначився п'ятим голом команди.
Цей м'яч став для Ярмоленка 24-м у складі Динамо в єврокубкових турнірах. Завдяки цьому Андрій випередив Жуніора Мораеса та Максима Шацьких і увійшов до історичної п'ятірки.
Найкращі бомбардири українських клубів в єврокубках:
1. Луїс Адріано (Шахтар) – 32 голи
2. Сергій Ребров (Динамо) – 31
3. Олег Блохін (Динамо) – 26
4. Андрій Шевченко (Динамо) – 25
5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 24
