Ярмоленко увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів українських клубів в єврокубках

Андрій Ярмоленко піднявся до п'ятірки найкращих бомбардирів серед гравців українських клубів в історії єврокубків.

Це сталося після розгрому Динамо над боснійським Зрінськи у Лізі конференцій – кияни перемогли з рахунком 6:0, а 36-річний вінгер відзначився п'ятим голом команди.

Цей м'яч став для Ярмоленка 24-м у складі Динамо в єврокубкових турнірах. Завдяки цьому Андрій випередив Жуніора Мораеса та Максима Шацьких і увійшов до історичної п'ятірки.

Найкращі бомбардири українських клубів в єврокубках:

1. Луїс Адріано (Шахтар) – 32 голи

2. Сергій Ребров (Динамо) – 31

3. Олег Блохін (Динамо) – 26

4. Андрій Шевченко (Динамо) – 25

5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 24

