Потрібно показувати якість: Ярмоленко – про підготовку Динамо до сезону

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко оцінив готовність команди до другої частини сезону після перемоги над македонською Шкендією (3:2).

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Уже нормально, всі працюють. Зіграли дві офіційні гри, тому вже треба показувати якість на футбольному полі. При цьому завжди будуть помилки, тим паче в товариських матчах, але це нормальний процес. Найголовніше – підготуватися до поновлення чемпіонату України", – зазначив гравець.

Також гравець розповів про участь молодих гравців у матчах команди.

"Я похвалив їх у роздягальні. Було видно їхнє бажання. Так, звичайно, не все може виходити, але коли ти бачиш цей запал, що в них горять очі, то так і має бути. Значить, футболісти цінують емблему клубу, і той шанс, який дає їм тренерський штаб, вони стараються використовувати – кожну хвилину, проведену на футбольному полі. Вони сьогодні молодці, але є над чим працювати. Головне – не зупинятися", – розповів Ярмоленко.

Напередодні повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.