Поки я не вирішив: Ярмоленко – про продовження контракту з Динамо

Лідер Динамо Київ Андрій Ярмоленко планував завершити кар'єру після завершення поточного сезону, однак наразі не впевнений у своєму рішенні.

Про це Ярмоленко сказав у подкасті Дениса Бойка.

Чинний контракт гравця розрахований до червня 2025 року, після чого 35-річний футболіст отримає статус вільного агента.

"Коли я підписував контракт на два роки, думав, що мені цього вистачить з головою. Думав, що мені набридне футбол, і я спокійно рухатимусь далі по життю, але це відчуття футбольного голоду мене трошки турбує. Розумію, що я не той, що був 7, 8, 10 років тому. Граєш деякі матчі за рахунок голови, бо розумієш, що деякі гравці сильніші та швидші. Тобі треба швидше реагувати на ситуацію на полі. Поки я не вирішив. Я мав розмову з президентом: сказав, що закінчимо чемпіонат, а потім сядемо і спокійно все вирішимо", – розповів Ярмоленко.

У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 10 голів та зробив асист у 30 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Сергія Реброва.

Нагадаємо, що Динамо наближається до свого сімнадцятого титулу чемпіона України. За два тури до фінішу команда Олександра Шовковського випереджає Олександрію на п'ять очок. Раніше Суркіс розповів, чи святкуватимуть "біло-сині" своє чемпіонство в разі його виграшу.