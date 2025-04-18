Ярмоленко відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Реброва
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні.
Вінгер Динамо красивим ударом з-за меж штрафного майданчика вивів свою команду вперед у дербі.
Для 35-річного Ярмоленка цей гол став 113-м в УПЛ. За цим показником Андрій посідає 4 місце, перед ним розташовуються лише Євген Селезньов (117 голів), а також Сергій Ребров та Максим Шацьких, в активі яких по 123 забитих м'ячі.
Також він повторив рекорд Реброва за кількістю голів у чемпіонаті України за столичний колектив – по 113.
Список бомбардирів УПЛ
- Максим Шацьких – 124
- Сергій Ребров – 123
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Ярмоленко – 113
Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України.