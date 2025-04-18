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Ярмоленко відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Реброва

Олександр Булава — 18 квітня 2025, 19:01
Ярмоленко відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Реброва
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні.

Вінгер Динамо красивим ударом з-за меж штрафного майданчика вивів свою команду вперед у дербі.

Для 35-річного Ярмоленка цей гол став 113-м в УПЛ. За цим показником Андрій посідає 4 місце, перед ним розташовуються лише Євген Селезньов (117 голів), а також Сергій Ребров та Максим Шацьких, в активі яких по 123 забитих м'ячі.

Також він повторив рекорд Реброва за кількістю голів у чемпіонаті України за столичний колектив – по 113.

Список бомбардирів УПЛ

  1. Максим Шацьких – 124
  2. Сергій Ребров – 123
  3. Євген Селезньов – 117
  4. Андрій Ярмоленко – 113

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

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