Ярмоленко: Динамо досягло мети в чемпіонаті, але провалило єврокубки

Лідер атак Динамо Київ Андрій Ярмоленко поставив оцінку за сезон-2024/25 як команді, так і собі особисто.

Слова вінгера наводить Динамо Київ від Шуріка.

"Команді я б поставив п’ятірку. Тому що в чемпіонаті України домоглися результату і досягли мети, яку перед собою ставили перед початком сезону, але єврокубки ми провалили, що дуже погано в моєму розумінні. Тому оцінка Динамо за сезон – 5 із 10.

Собі я теж, мабуть, поставлю п’ятірку. Тому що завжди можна бути кращим на полі – і за грою, і за результативними діями. Крім того, через травму в першій половині сезону я багато пропустив. Тож тут теж п’ятірка за десятибальною шкалою – завжди щось можна зробити краще", – заявив Ярмоленко.