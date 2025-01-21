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Батагов увійшов до символічної збірної туру в чемпіонаті Туреччини

Станіслав Лисак — 21 січня 2025, 14:16
Батагов увійшов до символічної збірної туру в чемпіонаті Туреччини
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив до символічної збірної 20 туру турецької Суперліги за оцінками SofaScore.

Відповідна одинадцятка була опублікована на сайті статистичного порталу.

Українець отримав оцінку 8,5 за матч проти Сівасспора, що є найвищим балом серед усієї захисної лінії. 22-річний центральний оборонець відзначився забитим голом, зробив 5 відбирань, двічі заблокував удари суперника, а також один раз перехопив пас.

Team of the Week provided by Sofascore

У поточному сезоні Батагов провів за Трабзонспор 7 матчів, і це його перша результативна дія.

Нагадаємо, що українця турецький клуб купив у серпні минулого року у Зорі за 1,8 млн євро, але дебютував Арсеній лише наприкінці листопада.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до продажу центрального нападника Данила Сікана в турецький Трабзонспор.

Сівасспор Трабзонспор Батагов Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Батагов

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