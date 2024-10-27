Яремчук – у старті Олімпіакоса на матч 9 туру Суперліги

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук вийде у стартовому складі на матч 9 туру чемпіонату Греції проти Астерас Тріполі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. У поточному сезоні на рахунку Яремчука 1 гол у семи матчах за грецький колектив.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #ASTOLY #slgr pic.twitter.com/q78kfP9RuK — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2024

В сезоні-2023/24 Яремчук грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. Олімпіакос підписав контракт із 28-річним нападником до 2028 року.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину.