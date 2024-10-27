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Яремчук – у старті Олімпіакоса на матч 9 туру Суперліги

Андрій Яросименко — 27 жовтня, 16:31
Яремчук – у старті Олімпіакоса на матч 9 туру Суперліги
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук вийде у стартовому складі на матч 9 туру чемпіонату Греції проти Астерас Тріполі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. У поточному сезоні на рахунку Яремчука 1 гол у семи матчах за грецький колектив.

В сезоні-2023/24 Яремчук грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. Олімпіакос підписав контракт із 28-річним нападником до 2028 року.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину.

Олімпіакос Суперліга Роман Яремчук

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