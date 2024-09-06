Яремчук: Сподіваюся, що з албанцями не повториться ситуація, як у грі з Румунією

Форвард збірної України Роман Яремчук на передматчевій пресконференції відповів на запитання журналістів.

Він розповів, чи зробила вже команда висновки після виступу на Євро. Футболіст заявив, що це був найкращий результат.

"Ми розуміємо, що, можливо, не показали повністю наш потенціал, але ми взяли 4 очки. Це найкращий результат збірної на Євро. Звичайно, ми показали в матчі з румунами не те, що хотіли, але у наступних ми довели, що у нас є великий потенціал. Я сподіваюся, що завтра не повториться ситуація, як у грі з Румунією. Як сказав головний тренер, ми досить молода команда і хлопці вчаться на своїх помилках".

Також Роман розповів про адаптацію в Олімпіакосі та вказав, що готовий завтра вкластися на всі 100 відсотків, попри те, що нещодавно він змінив клуб.

"Звичайно, перші місяці у новій команді завжди даються складно, бо все нове. Але мене гарно прийняли, я почуваюся добре, моє тіло дає мені зрозуміти, що я перебуваю в непоганий кондиціях. Завтра я надіюся викластися на 100 відсотків, як і вся команда, щоб принести радість українцям, усмішку та три очки у таблицю".

Зазначимо, що у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через травму форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збурної України у Лізі націй.