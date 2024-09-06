Ребров: Не було часу для того, щоб викликати гравців із резервного списку

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався із журналістами на пресконференції напередодні матчу проти Албанії.

Наставник розповів, чому викликав лише одного дебютанта, у порівнянні з Євро.

"Для нас важливо зберегти баланс, який є між віковими гравцями та молоддю. Повірте мені, на наступні матчі будуть зміни, ми будемо дивитися на інших кандидатів. Зараз такий склад".

Ребров повідомив, що, крім Артема Довбика, є ще кілька пошкоджень у команді. Зокрема, до табору збірної не приїхав Денис Попов.

Сергій Ребров пояснив, чому не викликав нікого з резервного списку після травми форварда Артема Довбика.

"Артем приїхав до збірної, у нього було покращення. Ми сподівались, що він буде готовий хоча б на другу гру, але він поїхав до Риму тільки вчора.

Для того, щоб викликати гравців з резервного списку, треба зробити дозвіл на виїзд. Це зараз не так просто зробити, тому зараз, на жаль, не було часу, але я з задоволенням докликав би гравців".

Також Сергій Станіславович подякував чехам за підтримку та зазначив, що завтра очікує почути українських уболівальників на трибунах.

"Ми бачимо позицію Чехії, для нас це важливо, через це ми вкотре сюди повертаємося. Поки я тренер, збірна грала у Польщі, Німеччині, Чехії. Де б ми не грали, ми завжди відчуваємо підтримку. Не лише від українців, які за кордоном, а й від інших людей.

Сподіваємося, що завтра прийдуть вболівальники та підтримають нас, але ми очікуємо на момент, коли Україна переможе у цій війні та вся Європа і світ будуть святкувати перемогу й той момент, коли український футбол повернеться додому".

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Сваток (Остін, США), Віталій Буяльський (Динамо Київ), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк).

Зазначимо, що у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через травму форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збурної України у Лізі націй.