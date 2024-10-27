Яремчук отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Олімпіакоса в матчі проти Астераса

Форвард збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Олімпіакоса на матч 9 туру чемпіонату Греції з футболу проти Астераса.

Команда українця програла 0:1, а сам Яремчук, який був замінений на 56-й хвилині, отримав одну з найнижчих оцінок від аналітичного порталу SofaScore.

За відведений час на полі Роман 13 разів доторкнувся до м’яча, створив 1 момент, 1 раз потрапив в офсайд, виграв 1 дуель з 7, зробив 1 підбирання, 5 разів втратив м’яч, віддав 8 передач, точність яких склала 75%. Портал оцінив гру українця у 6.4 бали.

Це найнижчий бал як серед стартового складу Олімпіакоса, так і серед гравців, які вийшли на заміну.

В сезоні-2023/24 Яремчук грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. Олімпіакос підписав контракт із 28-річним нападником до 2028 року.