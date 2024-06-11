Яремчук наздогнав Реброва у списку бомбардирів збірної України

Нападник збірної України Роман Яремчук забив свій 15-й гол за національну команду.

Форвард записав на свій рахунок м'яч на старті товариського поєдинку з Молдовою. Цей гол допоміг Роману зрівнятися з нинішнім наставником "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим (4-5 місце).

Попереду – лише Євген Коноплянка (21 гол), Андрій Ярмоленко (46) та Андрій Шевченко (48).

Зазначимо, що для Яремчука поєдинок з Молдовою став 50-м матчем за збірну України.

Після матчу з Молдовою збірна України вирушить до містечка Вісбаден, де буде базуватися під час фінальної частини Євро-2024.