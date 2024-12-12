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Суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів став третьою командою, яка втратила всі шанси не плейоф турніру

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 00:19
Суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів став третьою командою, яка втратила всі шанси не плейоф турніру
Янг Бойз програв Штутгарту в 6-му турі Ліги чемпіонів
x.com/VfB

Суперник Шахтаря по основному етапу Ліги чемпіонів Янг Бойз втратив усі шанси пробитися у плейоф турніру після поразки від Штутгарта.

Швейцарська команда не набрала жодного очка за 6 турів. Останній, 24-й рядок у зоні плейоф займає ПСЖ, що має сім пунктів, тож навіть попри можливі перемоги у двох останніх матчах Янг Бойз все одно далі не пройде.

Раніше першим невдахою Ліги чемпіонів, який достроково вилетів, став німецький РБ Лейпциг, другим став Слован, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко.

Нагадаємо, саме у матчі з Янг Бойз Шахтар здобув поки що свою єдину перемогу в поточному сезоні Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Шахтар Штутгарт Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

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