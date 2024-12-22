Ямал близький до продовження контракту з Барселоною – Скіра

Іспанський вінгер Ламін Ямал близький до продовження контракту з Барселоною.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі Х.

Він зазначив, що контракт у випадку згоди буде розрахований до 2030 року.

Цього сезону 17-річний талант зіграв у 21 матчі Барселони, відзначившись 6 голами та 12 асистами.

Проте в останній грі проти Леганеса (0:1) вінгер травмувався, через що він не допоміг своїй команді під час поєдинку з Атлетико.