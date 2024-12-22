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Ямал близький до продовження контракту з Барселоною – Скіра

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 12:09
Ямал близький до продовження контракту з Барселоною – Скіра
Ламін Ямал
fcbarcelona.com

Іспанський вінгер Ламін Ямал близький до продовження контракту з Барселоною.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі Х.

Він зазначив, що контракт у випадку згоди буде розрахований до 2030 року.

Цього сезону 17-річний талант зіграв у 21 матчі Барселони, відзначившись 6 голами та 12 асистами.

Проте в останній грі проти Леганеса (0:1) вінгер травмувався, через що він не допоміг своїй команді під час поєдинку з Атлетико.

Барселона Ламін Ямал

Ламін Ямал

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