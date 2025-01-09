Зірка WWE взяв на больовий легенду МЮ: футболіст відмовився визнавати Ліверпуль чемпіоном

Шеймус, зірка WWE та відданий фанат Ліверпуля, знову нагадав про свою любов до футболу, влаштувавши веселий інцидент з легендою Манчестер Юнайтед Гарі Невіллом.

46-річний ірландець взяв участь у шоу "The Overlap", де зустрівся з Невіллом і ведучою Ребеккою Лоу. У розпал бесіди колишній захисник Юнайтед вирішив дізнатися, як це – бути зіркою реслінгу та відчути справжній больовий прийом.

Шеймус не вагався і продемонстрував свою фірмову техніку – захват "Кловер Ліф". Спершу Шеймусу було непросто застосувати прийом, адже Невілл виявився дещо важчим, ніж він очікував. Проте згодом ексчемпіон WWE все ж зумів завершити маневр, залишивши Невілла корчитися від болю.

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Щоб додати ситуації ще більше іронії, Шеймус змусив колышнього захисника МЮ вигукнути: "Ліверпуль виграє лігу, а команда Арне Слота – номер один!"

Однак Невілл не здався та відмовився визнавати перевагу головного суперника свого клубу. Натомість він жартівливо підколов Шеймуса, двічі "пославши" Ліверпуль.

Ведуча шоу не могла стримати сміх, спостерігаючи за цією сценкою. А Шеймус, відпустивши Невілла, лише посміхнувся і заявив, що це було ще "м’яке тренування".