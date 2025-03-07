Довів дружині, що це не просто хобі: фанат продав колекційну картку Ямала за шалені гроші

Спортивні колекційні картки для когось можуть здаватися просто хобі, але для тих, хто розбирається у справжній цінності цих артефактів, вони стають способом змінити життя. Саме це сталося з Аароном Морганом, який витягнув рідкісну картку Ламіна Ямала 2023/24 Topps Chrome UCC SuperFractor.

Аарон, електрик із Мельбурна, придбав коробку Topps Chrome за 300 австралійських доларів. Будучи давнім колекціонером карток, який починав з покемонів, він навіть не уявляв, що зможе витягнути таку коштовну картку.

Цінність його здобутку підтвердили експерти – картка отримала рейтинг "gem mint 10" від Professional Sports Authenticator. Перед продажем її виставили на аукціон Godlin Auctions. Цікаво, що Аарон навіть не бачив момент розпаковки – він спав через різницю в часі, але прокинувшись, отримав шквал повідомлень.

"Я прокинувся, а в мене купа повідомлень, але ніхто прямо не сказав, що це за картка. Довелося переглянути запис, і коли я побачив її, зрозумів – це щось дороге, але не мав уявлення, скільки вона може коштувати", – поділився Аарон.

Спочатку він розраховував продати картку приблизно за 20 тисяч австралійських доларів. Однак після отримання пропозицій у 65 тисяч він вирішив ризикнути і відправити її на аукціон. Це рішення окупилося – вже за перші кілька днів ставки сягнули 100 тисяч доларів, а фінальна сума продажу склала неймовірні 163 тисячі.

Його дружина, яка спочатку скептично ставилася до хобі чоловіка, тепер змінила думку. Вона навіть уважно стежила за перебігом аукціону і щоразу повідомляла чоловіку про нові ставки.

Раніше найбільшою удачею хлопця у продажу карток був комплект із зображеннями Ліонеля Мессі, Неймара та Луїса Суареса, який приніс йому лише 10 тисяч.

Щодо планів на отримані кошти, Аарон зізнався, що купить собі новий будинок і ще декілька коробок із картками.

Раніше повідомлялося, що лідер Атлетико Мадрид виміняв свою футболку на дитячу іграшку.