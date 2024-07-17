Шляхом Мессі та Клюйверта: Ямаль змінив номер у Барселоні
17-річний нападник Барселони Ламін Ямаль змінив ігровий номер перед початком наступного сезону.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Форвард буде виступати під 19-м номером. Свого часу таку футболку мали Патрік Клюйверт, Лыонель Мессі та Серхіо Агуеро.
Минулого сезону Ламін грав під номером 27. Він у сезоні 2023/24 провів 50 матчів — більше лише в Ілкая Гюндогана (51 гра).
Нагадаємо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.