Шляхом Мессі та Клюйверта: Ямаль змінив номер у Барселоні

17-річний нападник Барселони Ламін Ямаль змінив ігровий номер перед початком наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Форвард буде виступати під 19-м номером. Свого часу таку футболку мали Патрік Клюйверт, Лыонель Мессі та Серхіо Агуеро.

Минулого сезону Ламін грав під номером 27. Він у сезоні 2023/24 провів 50 матчів — більше лише в Ілкая Гюндогана (51 гра).

Нагадаємо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.