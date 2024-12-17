Судаков та Трубін підтримали Мудрика, який потрапив у допінг-скандал

Півзахисник Георгій Судаков та голкіпер Анатолій Трубін, які раніше виступали з Михайлом Мудриком в Шахтарі, висловили підтримку своєму колишньому партнеру по клубу через позитивний допінг-тест вінгера, який нині виступає за Челсі.

Свої дописи з підтримкою вони опублікували в Instagram.

"Залишайся сильним, мій брат", – написав Трубін.

"Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним", – написав у свою чергу Судаков.

Зазначимо, що українського футболіста тимчасово відсторонено від футболу, а Челсі вже розпочав розслідування.

Сам Мудрик вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.