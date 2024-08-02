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Карпати підписали ексворотаря Дніпра-1

Ігор Чернявський — 2 серпня, 12:36
Карпати підписали ексворотаря Дніпра-1

Карпати підсилилися 20-річним воротарем Яковом Кінарейкіним.

Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Попередньою командою молодого голкіпера був Дніпро-1. Минулого сезону Яків отримав шанс після травми Євгена Волинця. Кінарейкін провів 14 матчів, у яких пропустив 21 гол. Лише у двох поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Зазначимо, що Яків був у заявці олімпійської збірної України на Ігри-2024 у Парижі, але не зіграв жодного матчу, адже основним воротарем був Кирило Фесюн.

Карпати СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Яків Кінарейкін

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