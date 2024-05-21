Якесь кіно: Верес обурений відсутністю системи VAR на вирішальному матчі сезону

Верес не приховав свого невдоволення відсутністю системи VAR на матчі 30 туру чемпіонату України проти Металіста 1925.

У Telegram-каналі рівненського клубу з’явився іронічний допис на цю тему з підписом: "Якесь кіно з цим VAR’ом".

Для того, аби зберегти прописку, Вересу потрібно перемагати. Достатньо буде й нічиєї — за умови, що Минай не зможе виграти в паралельному поєдинку з Кривбасом.

А Металісту 1925 потрібно не лише перемагати Верес, а й сподіватися, що Минай поступиться Кривбасу.

Система VAR також буде відсутня на матчах ЛНЗ — Ворскла та Зоря — Колос.